Липень, 15 в 10:40

На Луганщині серед місцевого населення зростає невдоволення російською окупаційною владою та військовими, адже вони здебільшого мародерять та погрожують.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора “несподівано” підірвалося авто з окупантами. Шестеро осіб дістали поранень, з яких четверо – у важкому стані.

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А взагалі окупаційна влада намагається запевнити місцеве населення, що нібито можливо швидко налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях.

– Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, Кремлю. Тільки-но пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. От у Луганську ця пауза триває вже вісім років, – зауважив Сергій Гайдай.

Очільник області також повідомив, що в регіоні окупанти не припиняють викрадати та катувати людей. Наразі невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах.

– Полювання за людьми із “неправильною” позицією окупанти не припиняють. Прикро, що цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця переховування громадян, – розповів Сергій Гайдай.

Раніше повідомлялося, що Сєвєродонецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи – російські окупанти мародерять майно містян.

Фото: Сергій Гайдай