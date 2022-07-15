У Сєвєродонецьку підірвали авто з окупантами, шість поранених
На Луганщині серед місцевого населення зростає невдоволення російською окупаційною владою та військовими, адже вони здебільшого мародерять та погрожують.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Так, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора “несподівано” підірвалося авто з окупантами. Шестеро осіб дістали поранень, з яких четверо – у важкому стані.
А взагалі окупаційна влада намагається запевнити місцеве населення, що нібито можливо швидко налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях.
– Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, Кремлю. Тільки-но пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. От у Луганську ця пауза триває вже вісім років, – зауважив Сергій Гайдай.
Очільник області також повідомив, що в регіоні окупанти не припиняють викрадати та катувати людей. Наразі невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах.
– Полювання за людьми із “неправильною” позицією окупанти не припиняють. Прикро, що цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця переховування громадян, – розповів Сергій Гайдай.
Раніше повідомлялося, що Сєвєродонецьк перебуває на межі гуманітарної катастрофи – російські окупанти мародерять майно містян.
Фото: Сергій Гайдай