У Запорізькій області українські захисники збили два російські літаки Су-25

Липень, 15 в 16:34

Збройні сили України збили два російські літаки на Запорізькому напрямку. Одномісний броньований дозвуковий штурмовик Су-25 знищено, а інший – уражено. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, нещодавно у районі міста Оріхів та села Степове російська армія намагалася атакувати з двох Су-25 позиції українських бійців. Проте наші воїни діяли на випередження, влучно вдаривши по літакам РФ із переносних зенітно-ракетних комплексів.

– І так буде з кожним окупантом, який прийшов на українську землю! Працюємо далі, – наголосили у Службі безпеки України.

Також нещодавно спецпризначенці СБУ знищили чотири російські бойові машини піхоти, один бронетранспортер, склад боєкомплекту та позиції російських військових.