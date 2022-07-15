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Факти / Україна / Суспільство

У Запорізькій області українські захисники збили два російські літаки Су-25

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Запорізькій області українські захисники збили два російські літаки Су-25
Фото: Depositphotos

Збройні сили України збили два російські літаки на Запорізькому напрямку. Одномісний броньований дозвуковий штурмовик Су-25 знищено, а інший – уражено. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, нещодавно у районі міста Оріхів та села Степове російська армія намагалася атакувати з двох Су-25 позиції українських бійців. Проте наші воїни діяли на випередження, влучно вдаривши по літакам РФ із переносних зенітно-ракетних комплексів.

Фото: СБУ

– І так буде з кожним окупантом, який прийшов на українську землю! Працюємо далі, – наголосили у Службі безпеки України.

Також нещодавно спецпризначенці СБУ знищили чотири російські бойові машини піхоти, один бронетранспортер, склад боєкомплекту та позиції російських військових.

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Джерело: СБУ
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