Липень, 15 в 18:45

Збройні сили України успішно відбили штурм російських військ на декількох напрямках: Солодке – Водяне, Володимирівка – Водяне, Єгорівка – Павлівка, Нагірного, Білогорівки, дороги Бахмут – Лисичанськ та інших.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни знову успішно відбили штурм, під час якого окупанти намагалися встановити контроль над Богородичним.

На Донецькому напрямку ворог активізував застосування авіації, ствольної та реактивної артилерії. Окупанти намагаються розширити тимчасово окуповані території та вийти на адміністративний кордон Донецької області.

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Російська армія завдала авіаударів у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Даріївка, Краматорськ, Берестове, Білогорівка, Покровське, Соледар, Нова Камʼянка, Парасковіївка, Бахмут, Весела Долина та Нью-Йорк. Ракетно-авіаційні удари зафіксовані неподалік Білогорівки, Ягідного, Бахмута, Авдіївки та Новоселівки.

Окупанти намагалися взяти під контроль ділянку дороги Бахмут – Лисичанськ, здійснювали штурм у напрямку Нагірного та Білогорівки. Українські воїни вогнем зупинили всі недолугі спроби ворога та відкинули назад.

Загарбники провели декілька безуспішних спроб покращити своє тактичне положення на напрямках Миколаївка – Спірне, Миронівка – Вуглегірська ТЕС та Відродження – Вершина. Окупанти зазнали втрат та відкотилися назад. У районах Павлограда та Покровська російські війська вели повітряну розвідку з безпілотників.