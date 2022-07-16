Не переплачувати та почуватися комфортно: як правильно обрати обігрівач

Липень, 16 в 8:00

Українців чекає чи не найскладніший опалювальний сезон – знищено багато житлово-комунальної інфраструктури, рашисти продовжують цілити по важливих об’єктах, обмежені запаси газу.

Аби пройти опалювальний сезон, Україні потрібно 19 млрд кубів газу. Поки в підземних сховищах закачано 11 млрд. У Нафтогазі заявили, те, чого бракуватиме – можемо імпортувати з-за кордону, але це коштуватиме шалених грошей.

Що буде з блакитним паливом – поки невідомо, а от щодо виробництва електроенергії у державі запевняють – все за планом. Виробляємо більше, ніж споживаємо, віднедавна продаємо навіть за кордон.

Зараз дивляться

Генерація на окупованих територіях продовжує виробляти електроенергію для України, адже все приєднано до нашої енергосистеми. Віялових відключень цієї зими не буде, запевняють урядовці. Тож як альтернативу газовому цілком можна розглядати електричне опалення: або як додаткове, або як основне.

Що краще обрати, аби було ефективно, безпечно та доступно, Факти ICTV запитали у фахівця компанії з інженерних рішень Богдана Березенського.

Обігрівач

Найпростіший та найдоступніший варіант для додаткового обігріву кімнати, який завжди можна перенести в інше приміщення. Нині виробники пропонують великий вибір обігрівачів. Є масляні радіатори, інфрачервоні обігрівачі, конвектори, тепловентилятори.

Але головне – підібрати пристрій правильної потужності. Стандартний вибір на 10 м² – це 1 кВт, на 20 м² відповідно 2 кВт.

За словами Богдана Березенського, якщо візьмете обігрівач для повністю неопалюваної кімнати, прогадавши з потужністю – будете мерзнути. Але якщо обігрівач плануєте використовувати як додаткове джерело опалення, то можна обирати вдвічі менший за потужністю, тобто на 10 м² – 500 Вт.

Сучасні обігрівачі досить швидко нагрівають кімнату, але водночас дуже сушать повітря. Тому людина може себе погано почувати. Тому фахівець радить придбати для житла термогігрометр – це домашній термометр, який показує температуру повітря в кімнаті та вологість. Коштує до 500 грн. А також зволожувач повітря, вони є різні за вартістю – від 700 грн. Моделі за 1 500 грн буде цілком достатньо, аби повітря не пересихало і людина себе добре почувала.

– Є такий міф, що деякі конвектори чи обігрівачі сушать повітря. Насправді будь-який обігрівач буде сушити повітря, це фізика: чим вищу температуру ставитимете, тим більше буде зменшуватися вологість. Якщо ви поставите температуру 20-21 градус, у вас буде нормальна вологість. Але людям, звісно, хочеться більше, ставлять 25 градусів, і від цього знижується вологість, – каже фахівець компанії з інженерних рішень Богдан Березенський.

Комфортна для організму температура – 21-22 градуси, вологість – 40-60%.

Важливі й правила безпеки користування обігрівачами. Непоодинокі випадки, коли через зношені електромережі ввімкнені прилади спричиняють замикання, пожежі.

Тому за ним треба стежити, не залишати на ніч, тим паче не сушити на обігрівачах речі. Варто обирати прилади, які автоматично вимикатимуться під час перенапруги чи інших збоїв. Коштують обігрівачі від 1 500 грн до 3 тис. грн залежно від потужності.

Керамічна панель

Сучасний та стильний варіант, який часто обирають українці через привабливий зовнішній вигляд. Керамічна панель поступово нагрівається, а потім автоматично вимикається і віддає тепло кімнаті. Вартість керамічних панелей теж стартує від 1 500 грн. Що потужніша модель – то й дорожча.

Але, за словами Богдана, деякі моделі мають спеціальні програматори, що допомагають економити електроенергію. Варто запрограмувати панель, і вночі вона вимкнеться, аби потім ви не платили зайвого за комунальні.

Кондиціонер

Кондиціонер може стати в пригоді не лише в спекотне літо, це й варіант зігрітися взимку. Для цього треба обирати спеціальні моделі, які працюють як на охолодження, так і на обігрів. За словами Богдана, кондиціонер – чи не найшвидший та найекономніший варіант обігріву, адже швидко нагріває кімнату і водночас менше споживає електроенергії, ніж стандартні обігрівачі.

Більшість таких кондиціонерів працює за температури до -15 градусів. В чому їхній недолік – це спосіб обігріву через рух повітря – коли він працює нам тепло, а коли вимикаємо, стає холодно.

А обігрівачі, батареї, конвектори обігрівають повітря, тепло довше тримається. Ціни на кондиціонери, звісно, вищі, але пристрій універсальний, каже фахівець з інженерних рішень.

– Сам прилад буде дорожчим. Але це залежить, з чим порівнювати. Якщо влітку ви плануєте ставити кондиціонер і думаєте, яку модель взяти, то краще обрати з обігрівом. Так, це буде на 10 тис. дорожче. Але давайте порахуємо: ставимо простий кондиціонер, потім за 3 тис. купуємо ще обігрівач, ще кошти за монтаж. Водночас кондиціонер на обігрів відразу коштуватиме 15-17 тис., – радить Богдан Березенський.

Індивідуальне опалення – електрокотел

У містах, де внаслідок бойових дій було пошкоджено комунальну інфраструктуру, мешканців закликають переходити на індивідуальне опалення, аби не залежати від централізованого.

На противагу газовим котлам електричні прості та безпечніші в експлуатації – їх простіше встановлювати, немає викидів горіння. З недоліків: якщо у будинку перебої з електрикою, котел буде постійно вимикатися через автоматику.

Якщо у вашому будинку часто зникає світло, електроопалення теж не варіант – будете мерзнути. За словами фахівців, найчастіше електрокотли встановлюють в маленьких будівлях, він чудово підійде для квартири, ідеально поєднати його з теплою підлогою. А для приміщень більше 180 кв² краще обрати газовий котел.

Електроопалення – не дешеве задоволення, але можна дещо економити завдяки двозонному лічильнику – вмикати опалення вночі, коли діє вдвічі менший нічний тариф.

Богдан радить, нині, коли ситуація нестабільна та постійно змінюється, мати декілька альтернативних джерел опалення. Якщо у вас централізоване, придбати обігрівач чи кондиціонер. Якщо індивідуальне газове – додатково електрокотел.

Так, це додаткові витрати, але також впевненість, що переживете цьогорічну зиму навіть у разі екстрених ситуацій з теплопостачанням у країні.

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