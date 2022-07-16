Липень, 16 в 13:02

Стали відомі сотні псевдоекспертів з міжнародної спільноти, які просувають проросійські наративи. Серед них – науковці, військові, журналісти та політики.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що умовно псевдоспікерів можна поділити на три групи:

прихильники ідеї кремлівського режиму (20% від загальної кількості);

“співчувальники” народу України, які виправдовують агресивні дії Росії (орієнтовно 60% спікерів);

противники російської агресії, які схиляють Україну до переговорів та проти надання озброєння нашій країні (близько 20% псевдоекспертів).

Понад сотня представників міжнародної спільноти просувають пропаганду РФ – перелік / 6 фотографий

Третя група осіб провокує найбільше викликів для інформаційної безпеки України. Переважно серед них – впливові аналітики, депутати Європейського парламенту та міжнародні журналісти.