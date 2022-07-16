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Факти / Україна / Суспільство

Понад сотня представників міжнародної спільноти просувають пропаганду РФ – перелік

Юля Захарченко, редакторка стрічки
путін - гітлер
Фото: Depositphotos

Стали відомі сотні псевдоекспертів з міжнародної спільноти, які просувають проросійські наративи. Серед них – науковці, військові, журналісти та політики.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначили, що умовно псевдоспікерів можна поділити на три групи:

  • прихильники ідеї кремлівського режиму (20% від загальної кількості);
  • “співчувальники” народу України, які виправдовують агресивні дії Росії (орієнтовно 60% спікерів);
  • противники російської агресії, які схиляють Україну до переговорів та проти надання озброєння нашій країні (близько 20% псевдоекспертів).
Понад сотня представників міжнародної спільноти просувають пропаганду РФ – перелік / 6 фотографий

Третя група осіб провокує найбільше викликів для інформаційної безпеки України. Переважно серед них – впливові аналітики, депутати Європейського парламенту та міжнародні журналісти.

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