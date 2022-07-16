Залежить від декількох факторів: коли відбудеться перелом у війні на користь України

Липень, 16 в 17:08

Переламний момент у повномасштабній війні Росії проти України на користь ЗСУ залежатиме від низки чинників. Серед них – зупинення наступального темпу російської армії та постачання озброєння від західних партнерів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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– Він однозначно відбудеться, але це залежатиме від того, наскільки ми зможемо зупинити наступальний темп російських військ. По-друге, від активності та широкомасштабної допомоги наших партнерів. Це важливо для оборони та наступальних дій, – переконаний він.

За словами Скібіцького, українська розвідка зафіксувала активність російських військ по всій лінії фронту. Йдеться не лише про ракетні удари з повітря та моря, а й обстріли, застосування тактичної авіації та штурмових вертольотів.