Липень, 17 в 14:25

НМТ проводитиметься у три сесії – основну, додаткову та спеціальну. Перша стартує у понеділок, 18 липня, і триватиме до 10 серпня включно.

Факти ICTV нагадають, що треба знати її учасникам.

Основна сесія тестування відбуватиметься у 21 області та Києві у спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах. Неможливо провести НМТ у Криму, Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

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За кордоном випробування для випускників проводитиметься так само, як і в Україні, за київським часом, тому треба зважати на різницю у часі.

Водночас точна дата, час (за Києвом) та місце проведення з міркувань безпеки цьогоріч не публікуються. Уся ця інформація є у запрошення, які отримали вступники на своїх інформаційних сторінках. З цієї ж причини не оприлюднено графік проведення НМТ.

Учасників НМТ пропускатимуть до тимчасових екзаменаційних центрів за 30 хвилин до початку. Але варто звернути увагу, що за 10 хвилин до іспиту пропуск припинять.

Запрошення на НМТ необхідно самостійно сформувати і за можливості роздрукувати. Для цього потрібно перейти за посиланням, після чого ввести свій логін і пароль.

Випускники мають знати, що у разі оголошення повітряної тривоги вони разом з інструкторами перейдуть до укриттів. Якщо тривога буде нетривалою, тестування продовжиться після неї, якщо вона затягнеться – НМТ перенесуть на додаткову сесію.

Додаткова сесія НМТ відбудеться 16-20 серпня, а спеціальна – з 12 до 16 вересня.