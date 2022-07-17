Липень, 17 в 11:50

Під час літніх канікул багато підлітків починають шукати підробіток для того, щоб мати власні кошти та не залежати від дорослих.

Проте працевлаштування дітей до 18 років має певні нюанси. У Міносвіти нагадали, що необхідно знати про роботу для неповнолітніх.

З якого віку підліткам можна працювати:

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16-18 років – без обмежень;

15-16 років за згодою одного з батьків або опікунів;

14-15 у вільний від навчання час, тільки на легких роботах і за згодою одного з батьків чи опікунів.

Максимальна тривалість робочого часу – до 50 годин на тиждень. Варто зазначити, що діти до 14 років працювати не можуть.

Які є особливі умови прийняття на роботу:

наявність обов’язкового медичного догляду;

спеціальний облік із зазначенням дати народження;

заробітна плата на рівні дорослого працівника;

щорічна відпустка у 31 робочий день (під час воєнного стану відпустка може становити не більше 24 днів).

Що заборонено підліткам:

працювати на небезпечних і шкідливих місцях;

працювати на важких і підземних роботах;

працювати понаднормово та у вихідні дні;

їздити у відрядження;

Які додаткові гарантії є в дітей?