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Факти / Україна / Суспільство

Як дітям до 18 років влаштуватися на роботу – пояснення Міносвіти

Валентина Чорна, редакторка стрічки
дівчинка за ноутбуком, робота, навчання
Фото: Depositphotos

Під час літніх канікул багато підлітків починають шукати підробіток для того, щоб мати власні кошти та не залежати від дорослих.

Проте працевлаштування дітей до 18 років має певні нюанси. У Міносвіти нагадали, що необхідно знати про роботу для неповнолітніх.

З якого віку підліткам можна працювати:

Зараз дивляться
  • 16-18 років – без обмежень;
  • 15-16 років за згодою одного з батьків або опікунів;
  • 14-15 у вільний від навчання час, тільки на легких роботах і за згодою одного з батьків чи опікунів.

Максимальна тривалість робочого часу – до 50 годин на тиждень. Варто зазначити, що діти до 14 років працювати не можуть.

Які є особливі умови прийняття на роботу:

  • наявність обов’язкового медичного догляду;
  • спеціальний облік із зазначенням дати народження;
  • заробітна плата на рівні дорослого працівника;
  • щорічна відпустка у 31 робочий день (під час воєнного стану відпустка може становити не більше 24 днів).

Що заборонено підліткам:

  • працювати на небезпечних і шкідливих місцях;
  • працювати на важких і підземних роботах;
  • працювати понаднормово та у вихідні дні;
  • їздити у відрядження;

Які додаткові гарантії є в дітей?

  • спеціальна квота на працевлаштування;
  • перше робоче місце надається на термін не менше двох років;
  • обмеження підстав на звільнення.
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