Як дітям до 18 років влаштуватися на роботу – пояснення Міносвіти
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Під час літніх канікул багато підлітків починають шукати підробіток для того, щоб мати власні кошти та не залежати від дорослих.
Проте працевлаштування дітей до 18 років має певні нюанси. У Міносвіти нагадали, що необхідно знати про роботу для неповнолітніх.
З якого віку підліткам можна працювати:
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- 16-18 років – без обмежень;
- 15-16 років за згодою одного з батьків або опікунів;
- 14-15 у вільний від навчання час, тільки на легких роботах і за згодою одного з батьків чи опікунів.
Максимальна тривалість робочого часу – до 50 годин на тиждень. Варто зазначити, що діти до 14 років працювати не можуть.
Які є особливі умови прийняття на роботу:
- наявність обов’язкового медичного догляду;
- спеціальний облік із зазначенням дати народження;
- заробітна плата на рівні дорослого працівника;
- щорічна відпустка у 31 робочий день (під час воєнного стану відпустка може становити не більше 24 днів).
Що заборонено підліткам:
- працювати на небезпечних і шкідливих місцях;
- працювати на важких і підземних роботах;
- працювати понаднормово та у вихідні дні;
- їздити у відрядження;
Які додаткові гарантії є в дітей?
- спеціальна квота на працевлаштування;
- перше робоче місце надається на термін не менше двох років;
- обмеження підстав на звільнення.