Жителя Одеси зобов’язали прочитати 10-томник Грушевського за дописи в Одноклассниках

Липень, 17 в 18:17

В Одесі суд засудив українця до чотирьох років тюремного ув’язнення з дворічним випробувальним терміном, зобов’язавши прочитати 10-томну монографію Михайла Грушевського Історія України-Руси. Чоловік публікував дописи з антиукраїнськими настроями у російській соціальній мережі Одноклассники.

За даними реєстру, суддя ухвалив вирок проти жителя Одеси, який закликав до порушення цілісності України та повалення конституційного ладу. Зокрема, він написав про те, що начебто “Харків, Маріуполь, Суми, Дніпропетровськ та інші міста збудовані російськими царями та князями”.

Він прикладав зображення карти України, на якій деякі області представляли як “частину території Росії”. Дописи були публічними, а серед друзів у нього було понад 250 облікових записів.

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Суд пом’якшив покарання, оскільки чоловік попросив вибачення та “розкаявся”. Його визнали винним за двома статтями:

ч. 2 ст. 109 ККУ (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

ч. 1 ст. 110 ККУ (Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

Чоловіка зобов’язали періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання. Громадянин ще може оскаржити апеляційну скаргу до 10 липня.

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень