Липень, 18 в 14:07

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Івана Баканова усунули з посади голови Служби безпеки України.

Тепер обов’язки голови СБУ тимчасово виконуватиме Василь Малюк.

Біографія Василя Малюка

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Василь Малюк – український військовик, бригадний генерал, кандидат юридичних наук та учасник бойових дій.

Народився він 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. У 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії СБУ за спеціальністю Правознавство.

З 2001 року Малюк розпочав свою військову службу в органах державної безпеки.

За час служби у регіональних управліннях СБУ Василь займав різні посади – від оперуповноваженого до заступника начальника управління — начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

У січні 2020 року почав працювати у Центральному управлінні Служби безпеки України на посаді першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У квітні 2021 року Малюк показав свою декларацію. В ній записані житловий будинок площею 228 м² із земельними ділянками в Коростишеві Житомирської області й землею в Коростишівському районі.

Також родина Малюка користується квартирою у Києві площею майже 123 м² на безоплатній основі та житловим будинком, що належить СБУ.

Малюк володіє кількома автомобілями – Lexus LX470 2004 року випуску та Nissan Rogue 2014 року. За 2020 рік родина отримала дохід 2,2 млн грн і зберігала $90 тис. готівкою.

У березні 2022 року був призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

16 лютого 2022 року, розпорядженням прем’єр-міністра України, був призначений заступником міністра внутрішніх справ. Проте попрацював на цій посаді менше місяця.

3 березня 2022 року указом президента він знову призначений першим заступником голови Служби безпеки України.

Малюк має ряд відомчих відзнак і заохочень – нагороджений нагрудними знаками СБУ За відвагу та За доблесть.

За доблесть і самовідданість, виявлені при виконанні службового обов’язку, нагороджений відзнакою Служби безпеки України Вогнепальна зброя.

25 березня 2022 року Малюку було присвоєно звання бригадного генерала.

А з 18 липня 2022 року Василь Малюк почав виконувати обов’язки голови СБУ.