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Факти / Україна / Суспільство

Пакувальникам платять до 57,8 тис. грн: які вакансії пропонують українцям за кордоном

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Пакуальник
Фото: Depositphotos

Українцям за кордоном найчастіше пропонують роботу в країнах ЄС та в Ізраїлі, так було і до війни. За даними дослідження OLX Робота, у липні 2022 року найбільше вакансій у Польщі – 1 787.

Тут пропозицій більше, ніж у десятці країн-лідерів за кількістю оголошень разом взятих.

У трійці лідерів Німеччина та Ізраїль, де пропонується 369 та 303 вакансій відповідно.

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Країни з найбільшою кількістю вакансій для українців у липні 2022

Фото: OLX Робота

Середні зарплати українців за кордоном

Найбільше українцям робітничих спеціальностей платять у США – 110 тис. грн на місяць, у Канаді (95 тис. грн), Норвегії (90 тис. грн) та Ізраїлі (85 тис. грн).

Водночас найнижчі середні зарплати по Європі – до 30 тис. грн – пропонують у Болгарії (20,2 тис. грн), Угорщині (24,5 тис. грн) та Греції (27,5 тис. грн).

Середні зарплати українців за кордоном

Фото: OLX Работа

Які спеціалісти затребувані за кордоном

Українцям за кордоном пропонують йти різноробочими, на виробництво та у транспортну сферу.

Лідер за кількістю оголошень – робота пакувальником/фасувальником, за яку непогано платять. Наприклад, у Литві – 28 тис. грн, а в Нідерланлах – 57,8 тис. грн.

Різноробочим платять в різних країнах від 31 тис. грн до 87,6 тис. грн, а водіям – від 39,5 до 81,5 тис. грн.

У липні роботодавці за кордоном найчастіше шукають таких спеціалістів:

  • пакувальник/фасувальник;
  • різноробочий;
  • водій;
  • швачка;
  • оператор;
  • збирач;
  • будівельник;
  • доглядальниця;
  • сортувальник;
  • прибиральник.
Які спеціалісти затребувані за кордоном

Фото: OLX Робота

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Джерело: OLX Робота

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