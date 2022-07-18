Пакувальникам платять до 57,8 тис. грн: які вакансії пропонують українцям за кордоном
Українцям за кордоном найчастіше пропонують роботу в країнах ЄС та в Ізраїлі, так було і до війни. За даними дослідження OLX Робота, у липні 2022 року найбільше вакансій у Польщі – 1 787.
Тут пропозицій більше, ніж у десятці країн-лідерів за кількістю оголошень разом взятих.
У трійці лідерів Німеччина та Ізраїль, де пропонується 369 та 303 вакансій відповідно.
Середні зарплати українців за кордоном
Найбільше українцям робітничих спеціальностей платять у США – 110 тис. грн на місяць, у Канаді (95 тис. грн), Норвегії (90 тис. грн) та Ізраїлі (85 тис. грн).
Водночас найнижчі середні зарплати по Європі – до 30 тис. грн – пропонують у Болгарії (20,2 тис. грн), Угорщині (24,5 тис. грн) та Греції (27,5 тис. грн).
Які спеціалісти затребувані за кордоном
Українцям за кордоном пропонують йти різноробочими, на виробництво та у транспортну сферу.
Лідер за кількістю оголошень – робота пакувальником/фасувальником, за яку непогано платять. Наприклад, у Литві – 28 тис. грн, а в Нідерланлах – 57,8 тис. грн.
Різноробочим платять в різних країнах від 31 тис. грн до 87,6 тис. грн, а водіям – від 39,5 до 81,5 тис. грн.
У липні роботодавці за кордоном найчастіше шукають таких спеціалістів:
- пакувальник/фасувальник;
- різноробочий;
- водій;
- швачка;
- оператор;
- збирач;
- будівельник;
- доглядальниця;
- сортувальник;
- прибиральник.
Джерело: OLX Робота