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Проводять агітацію і роздають газети: окупанти готуються до псевдореферендуму на Луганщині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Проводять агітацію і роздають газети: окупанти готуються до псевдореферендуму на Луганщині
Фото: Depositphotos

Російські окупанти готуються до псевдореферендуму щодо приєднання тимчасово окупованої території Луганщини до Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що загарбники бояться контрнаступу та великої кількості зброї, тому псевдореферендум хочуть провести раніше, а не 11 вересня, як планували.

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– Орки мають величезні логістичні проблеми через знищення складів з БК. По-друге, росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу, тому захоплений Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до РФ, щоб оголосити загальну мобілізацію, тож вирішили не чекати – і вже проводять агітацію на окупованій частині Луганщини про приєднання до Росії, – розповів Гайдай.

За словами Гайдая, на захоплених територіях жителям роздають газети з матеріалами про “позитив” приєднання до РФ.

– Окупаційна влада вже створила “штаб” з підготовки псевдовиборів без вибору. Тішить настрій місцевого населення тимчасово окупованих територій – люди чекають на деокупацію. І в Луганську, і в Алчевську, і в Кадіївці, в усіх населених пунктах української Луганщини, – додав Гайдай.

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