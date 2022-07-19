Липень, 18 в 22:31

Російські окупанти готуються до псевдореферендуму щодо приєднання тимчасово окупованої території Луганщини до Росії.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що загарбники бояться контрнаступу та великої кількості зброї, тому псевдореферендум хочуть провести раніше, а не 11 вересня, як планували.

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– Орки мають величезні логістичні проблеми через знищення складів з БК. По-друге, росіяни розуміють, що українські території їм не піддаються, бояться контрнаступу, тому захоплений Донбас повністю вони не зможуть швидко приєднати до РФ, щоб оголосити загальну мобілізацію, тож вирішили не чекати – і вже проводять агітацію на окупованій частині Луганщини про приєднання до Росії, – розповів Гайдай.

За словами Гайдая, на захоплених територіях жителям роздають газети з матеріалами про “позитив” приєднання до РФ.