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СБУ затримала агентку спецслужб РФ, яка збирала дані для ракетних ударів по Києву

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
СБУ затримала агентку спецслужб РФ, яка збирала дані для ракетних ударів по Києву

У Києві Служба безпеки України викрила та затримала пособницю російських спецслужб, яка збирала для ворога координати об’єктів для ракетних ударів по столиці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Так, 60-річна громадянка України отримувала завдання від кураторів із РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів, об’єктів цивільної критичної інфраструктури у столиці та області.

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За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває.

Джерело: СБУ
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