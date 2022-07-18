Липень, 18 в 16:01

В Україні планують заборонити примусово стягувати з фізичних осіб заборгованості за житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану.

У понеділок, 18 липня, під час першого читання Верховної Ради законопроєкт №7317 підтримало 287 нардепів.

Згідно з документом, пропонується внести зміни до пункту 102 розділу ХІІІ Прикінцеві та перехідні положення закону Про виконавче провадження, які передбачають, що тимчасово, на період дії воєнного стану на території України забороняється примусове виконання рішень про стягнення з фізичної особи заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Зараз дивляться

Раніше ця норма діяла щодо підприємств ОПК, органів військового управління, військових частин, вишів, установ та організацій ЗСУ.

Зазначимо, що вказаний законопроєкт був підтриманий парламентом на початку травня 2022 року, проте згодом вето наклав президент України Володимир Зеленський.

На думку глави держави, закон не містив чіткого механізму застосування встановлених ним положень, а також критеріїв віднесення осіб до кола суб’єктів, на яких поширюватиметься його дія.