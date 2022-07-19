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Факти / Україна / Суспільство

Дружина Григорія Козловського розповіла, як закидала камінням росіян на Кіпрі

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Дружина Григорія Козловського розповіла, як закидала камінням росіян на Кіпрі

Відома українська співачка, дружина бізнесмена Григорія Козловського, Юлія Думанська розповіла, як вивозила дітей з України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За кордоном у співачки навіть стався інцидент з росіянами.

Про це Юлія Думанська розповіла в інтерв’ю Слава+.

Так, Думанська спочатку машиною поїхала з дітьми до знайомих у Францію. Дорога тривала майже півтори доби.

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Через декілька тижнів у Франції зірку з дітьми пограбували вночі, коли всі спали. У Юлії вкрали €5 тис. та дорогоцінний годинник. Тоді вона вирішила переїхати на Кіпр.

– На Кіпрі все було чудово, але один мінус: Кіпр лояльний до москалів. Вони там на кожному кроці. І коли ти читаєш, що вони вбивають дітей у твоїй країні, а тут вони поруч із тобою ходять на дитячому майданчику і чтокают /какают, то не дуже гарно. Я в таких ситуаціях просто забирала дітей і йшла в інше місце, – розповідає Юлія.

Втім, одного разу до її доньки підійшла дівчинка й по-російськи попросила пограти з нею. Донька Думанської знає, що ті, хто говорить російською – росіяни, тому вона відмовилась грати з нею. На це мама росіянки заявила – що так не можна, бо діти не в політиці.

В ситуацію довелося втрутитися Юлії Думанській, яка у доступній формі пояснила росіянці ситуацію з огляду на звірства та вбивства орків в Україні.

Крім того, Думанська розповіла, що під час їхнього перебування на Кіпрі проходив автопробіг росіян із прапорами. Тоді вона разом із незнайомою українкою взяли каміння та почали кидати в їхню колону машин.

Варто зазначити, що Григорій Козловський, як багатодітний батько, теж міг виїхати за кордон, але вирішив залишитись. На його думку, в такий складний для країни час кожен має допомогати, як може.

– Хтось не може й не вміє воювати, але вміє гроші заробляти, платити податки, працевлаштовувати інших людей. У кожного свій фронт. Ми як ті мурашки: кожен має принести свою частинку для перемоги, тому треба залишатися й допомагати. А ті, хто виїхав, то на їхній совісті, – додав Козловський.

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