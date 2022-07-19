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Факти / Україна / Суспільство

Посилена охорона та тренування з евакуації: за яких умов відновиться очне навчання в Україні

Валентина Чорна, редакторка стрічки
школа
Фото: Depositphotos

Міністерство внутрішніх справ забезпечить посилену охорону навчальних закладів України у наступному навчальному році.

Про це під час брифінгу повідомила речниця МВС Альона Матвєєва. Вона зазначила, що відновити очне навчання зможуть лише ті заклади освіти, які відповідатимуть певним нормам безпеки.

У межах проєкту Безпечне освітнє середовище МВС спільно з Міносвіти проводитимуть профілактичні заходи.

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– Одним із таких заходів буде розміщення яскравих інформаційних стендів щодо заходів безпеки, які потрібно вживати у разі настання небезпечних ситуацій. На початку навчального року представники МВС спільно з учителями проведуть уроки безпеки абсолютно у всіх школах України, які почнуть очне навчання. У першій декаді наступного року також буде забезпечена посилена охорона навчальних закладів, – сказала Матвєєва.

За словами Матвєєвої, представники ДСНС провели вже понад 3,5 тис. тренувань з евакуації. До того ж, планується розробити мобільний застосунок для дітей з усіма можливими відповідями на питання безпеки.

– Будуть внесені певні необхідні зміни у навчальну програму учнів 6-11 класів, а саме до предмету Захист України. Буде додано предмет, який розповідатиме про мінну безпеку, тобто як поводитися, якщо побачили вибухонебезпечний предмет, – сказала речниця МВС.

Також МВС продовжуватиме приділяти особливу увагу протидії домашньому насильству, безпечній поведінці в інтернеті та протидії булінгу в школах.

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