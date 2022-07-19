Липень, 19 в 16:27

Російські загарбники активізували СМС-розсилку, в якій залякують масованими ракетними обстрілами України та нападом зі сторони Білорусі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що останніми днями українці активно отримують повідомлення про те, що начебто “з 19 по 21 липня плануються масовані ракетні обстріли” в деяких містах України.

Також у фейкових СМС йдеться про те, що “зі сторони Білорусі диверсійні групи просунуться до 15-20 км територією України для відволікання наших військ на інших напрямках”.

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– Застерігаємо: у даному разі ворог використовує такий елемент інформаційно-психологічної операції, як “анонімний авторитет”. Тобто відбувається розсилка начебто “інсайдерської” інформації від “надійного джерела десь із відомств”, – йдеться у повідомленні.

У ЦПД нагадали, що від початку повномасштабної війни 24 лютого по всій території зберігається висока ймовірність ракетних обстрілів, тому в жодному разі не потрібно ігнорувати сигнали тривоги.