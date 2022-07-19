Ракетний обстріл та напад з Білорусі: українців попередили про фейкові СМС-розсилки
Російські загарбники активізували СМС-розсилку, в якій залякують масованими ракетними обстрілами України та нападом зі сторони Білорусі.
У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що останніми днями українці активно отримують повідомлення про те, що начебто “з 19 по 21 липня плануються масовані ракетні обстріли” в деяких містах України.
Також у фейкових СМС йдеться про те, що “зі сторони Білорусі диверсійні групи просунуться до 15-20 км територією України для відволікання наших військ на інших напрямках”.
– Застерігаємо: у даному разі ворог використовує такий елемент інформаційно-психологічної операції, як “анонімний авторитет”. Тобто відбувається розсилка начебто “інсайдерської” інформації від “надійного джерела десь із відомств”, – йдеться у повідомленні.
У ЦПД нагадали, що від початку повномасштабної війни 24 лютого по всій території зберігається висока ймовірність ракетних обстрілів, тому в жодному разі не потрібно ігнорувати сигнали тривоги.
– Якщо почули сирену, прослідуйте до найближчого укриття. Завжди пам’ятайте про правило двох виходів та двох стін! – додали в ЦПД.