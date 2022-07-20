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Факти / Україна / Суспільство

Григорій Козловський: агресія Росії не зупиниться в Україні

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Григорій Козловський: агресія Росії не зупиниться в Україні

Почесний президент ФК Рух, бізнесмен Григорій Козловський вважає, що мілітаристська політика Росії не зупиниться в Україні, навіть якщо РФ зазнає поразки у війні.

Про це Григорій Козловський заявив в інтерв’ю Слава+.

– Це гнила нація. Це територія людей, які самі нічого зробити не можуть, але заздрять тим, хто живе краще за них. І як показує історія, останню тисячу років усі живуть краще, за них.

Вони як були монголами з московського болота – так тими монголами й залишились. Ця нація нічого не створила. Я колись думала, що вони хоч валянки чи балалайку придумали, але ні, – заявив Козловський.

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На його думку, агресивна політика Росії не завершиться в Україні. Бізнесмен переконаний, що навіть у разі військової поразки Росія зможе пізніше піти війною на країни Прибалтики чи Середньої Азії.

– Для вирішення проблеми є тільки один варіант. Знищити Росію. Зміна президента нічого не змінить, – додає він.

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