Міжнародна допомога для ВПО: чи всім дають і скільки чекати виплат

Липень, 20 в 12:47

На платформі єДопомога ВПО можуть швидко заповнити заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій, далі вона верифікується у Мінсоцполітики, дані заявника перевіряються в реєстрах та базах даних, але рішення про надання коштів ухвалюється лише цими організаціями, розповів заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

– Така інформація зберігається та консолідується для того, щоб потім за запитом надавати її міжнародним організаціям. Зараз ми співпрацюємо із шістьма такими організаціями, – уточнив він.

За його словами, гроші заявники зможуть отримати на картку або у вигляді міжнародного переказу через Western Union або MoneyGram.

Водночас міжнародні організації самі вирішують, кому та скільки коштів вони можуть переказати, каже Кошеленко.

Зараз дивляться

– Завдяки підписаним меморандумам про співпрацю близько 1,8 млн українців зможуть отримати підтримку. Але якщо говорити про пріоритети, то організації насамперед мають на увазі найбільш незахищені верстви населення. І кожна організація має свій пріоритетний напрямок, наприклад, ЮНІСЕФ насамперед опікується сім’ями з дітьми, – пояснив чиновник.

Заступник глави Мінсоцполітики повідомив, що на платформі вже зареєстровано понад 2,5 млн людей, які бажають отримати міжнародну допомогу, а за останні тижні відомство передало понад 100 тис. заявок до різних організацій.

Щодо термінів виплат для кожної заявки – їх немає:

– Виплата може бути через місяць, два або більше. Зі свого боку ми докладаємо максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, що постраждали від війни.

Також немає гарантії, що виплати будуть за кожною превіреною заявкою, оскільки у всіх обмежені бюджети, підсумував Кошеленко.