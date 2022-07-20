Риби мають більше гідності, ніж офіцери РФ: Зеленський про обстріли українських міст

Липень, 20 в 0:11

Президент Володимир Зеленський відреагував на на нічні ракетні удари російських загарбників по Одеській області.

Очільник держави під час відеозвернення 19 липня розповів, що окупанти влучили сімома дорогими ракетами Калібр по полю, фермі, що не працювала, сільських будинках, ліцею та Будинку культури. Постраждали шість людей, серед яких п’ятимісячна дитина та її мати.

– Ось такі мішені в російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирних селах і містах! Навіть риби й рапани в Чорному морі мають більше гідності, ніж офіцери російського флоту, – зазначив він.

Зеленський наголосив, що російські окупанти щодня дають нові приводи для визнання Росії країною-терористом.

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Нагадаємо, що 18 липня росіяни випустили по Одещині сім крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря. Одну них збили сили ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

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Фото: Одеса. Офіційно