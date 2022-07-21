В Україні змінили розмір соціальних стипендій Верховної Ради

Липень, 20 в 21:58

В Україні збільшили розмір соціальних стипендій Верховної Ради для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування дітей, а також дітей із малозабезпечених сімей.

Кабінет міністрів ухвалив постанову Деякі питання призначення і виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти №796.

Які тепер розміри соцстипендій

150 % розміру прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року;

віком 18-23 років – 150 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня відповідного календарного року.

Студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти з сімей, які отримують допомогу відповідно до закону Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

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які навчаються у закладах фахової передвищої освіти – 1 335 грн;

які навчаються у закладах вищої освіти ‒ 1 770 грн.

Соціальні стипендії можуть отримати студенти, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання та включені до рейтингу успішності.

Їх виплачують додатково до інших стипендій або грантів, призначених фізичними або юридичними особами (зокрема, академічної або соціальної стипендії, призначеної закладом освіти) та державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.