Липень, 20 в 18:33

У Донецькій області російські військові провалили чергову розвідку боєм в районі Новоселівки Другої, зазнавши значних втрат та відступивши.

Така ж доля спіткала й інші ворожі підрозділи, які спробували наступати у напрямку Микільського та Новомихайлівки. Про це повідомляє Генерального штабу ЗСУ.

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На Південнобузькому напрямку ворог намагається уникнути просування ЗСУ вглиб тимчасово окупованої території. Російська армія веде інтенсивну розвідку за допомогою безпілотників.

Ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру біля населених пунктів Осокорівка, Ольгине, Іванівка, Велике Артакове, Лозове, Широке, Квітневе, Любомирівка, Березнегувате, Котляреве, Степова Долина, Нова Зоря, Лупареве та інших. Російські війська завдали ракетно-авіаційних ударів біля Мурахівки та Новогригорівки.

Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Успішно продовжує бойову роботу наша артилерія, зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.