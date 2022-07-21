Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Як отримати та надати допомогу через портал Поряд – інструкція

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як отримати та надати допомогу через портал Поряд – інструкція
Фото: Depositphotos

В Україні працює спеціальний портал Поряд, створений аби прості українці могли допомагати один одному.

Через портал Поряд можна не лише подати заявку на допомогу, а й допомогти тим, хто постраждав від російської агресії.

Як отримати допомогу або стати благодійником на порталі Поряд – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Бути поряд – просто

Поряд — це портал, що єднає українців. Той, хто дійсно потребує допомоги, має змогу отримати її від тих, хто може та хоче допомогти.

Відповідно, на порталі є дві послуги – Потрібна допомога та Хочу допомогти.

Також на платформі крім їжі, ліків чи транспорту можна отримати професійну консультацію від юристів, психологів та інших фахівців.

Поряд – не волонтерська організація, вони самі не надають допомогу. Цей сервіс створений лише для розміщення запитів та їх пошуку.

Мета засновників – надати ефективний інструмент для допомоги та взаємодії.

Як отримати допомогу

Аби отримати необхідну допомогу:

  • перейдіть на портал Поряд;
  • на головній сторінці знайдіть та натисніть кнопку Потрібна допомога;
  • вкажіть ваше ім’я, номер телефону та електронну пошту;
  • оберіть категорію своїх потреб – транспорт, їжа, одяг, ліки тощо та вкажіть ступіть – Терміново потрібно, Терміново, але готовий зачекати, Буду вдячний;
  • вкажіть місто, де перебуваєте;
  • придумайте заголовок, наприклад Потрібна їжа для дітей;
  • оберіть спосіб отримання;
  • натисніть Розмістити запит.

Тепер вашу заявку будуть бачити ті, хто хоче допомогти. Коли благодійник обере саме ваш запит, він вийде з вами на зв’язок та надішле необхідні продукти.

Коли ви отримаєте допомоги вам потрібно буде натиснути кнопку Отримав допомогу.

Як допомогти

  1. Перейдіть на сайт Поряд.
  2. Натисніть на кнопку Хочу допомогти.
  3. Оберіть регіон, в якому хочете допомагати та категорію (їжа, одяг, ліки тощо).
  4. На екрані з’являться запити людей, які потребують допомоги.
  5. Оберіть того, кому хочете надати необхідні продукти та натисніть Допомогти (кнопка напроти кожного запиту).
  6. На екрані побачите контактну інформацію особи, зв’яжіться з нею та відправте допомогу.
Читайте
Як залишити заявку на допомогу через платформу єДопомога - покрокова інструкція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка