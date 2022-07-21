Як отримати та надати допомогу через портал Поряд – інструкція
В Україні працює спеціальний портал Поряд, створений аби прості українці могли допомагати один одному.
Через портал Поряд можна не лише подати заявку на допомогу, а й допомогти тим, хто постраждав від російської агресії.
Як отримати допомогу або стати благодійником на порталі Поряд – читайте в нашому матеріалі.
Бути поряд – просто
Поряд — це портал, що єднає українців. Той, хто дійсно потребує допомоги, має змогу отримати її від тих, хто може та хоче допомогти.
Відповідно, на порталі є дві послуги – Потрібна допомога та Хочу допомогти.
Також на платформі крім їжі, ліків чи транспорту можна отримати професійну консультацію від юристів, психологів та інших фахівців.
Поряд – не волонтерська організація, вони самі не надають допомогу. Цей сервіс створений лише для розміщення запитів та їх пошуку.
Мета засновників – надати ефективний інструмент для допомоги та взаємодії.
Як отримати допомогу
Аби отримати необхідну допомогу:
- перейдіть на портал Поряд;
- на головній сторінці знайдіть та натисніть кнопку Потрібна допомога;
- вкажіть ваше ім’я, номер телефону та електронну пошту;
- оберіть категорію своїх потреб – транспорт, їжа, одяг, ліки тощо та вкажіть ступіть – Терміново потрібно, Терміново, але готовий зачекати, Буду вдячний;
- вкажіть місто, де перебуваєте;
- придумайте заголовок, наприклад Потрібна їжа для дітей;
- оберіть спосіб отримання;
- натисніть Розмістити запит.
Тепер вашу заявку будуть бачити ті, хто хоче допомогти. Коли благодійник обере саме ваш запит, він вийде з вами на зв’язок та надішле необхідні продукти.
Коли ви отримаєте допомоги вам потрібно буде натиснути кнопку Отримав допомогу.
Як допомогти
- Перейдіть на сайт Поряд.
- Натисніть на кнопку Хочу допомогти.
- Оберіть регіон, в якому хочете допомагати та категорію (їжа, одяг, ліки тощо).
- На екрані з’являться запити людей, які потребують допомоги.
- Оберіть того, кому хочете надати необхідні продукти та натисніть Допомогти (кнопка напроти кожного запиту).
- На екрані побачите контактну інформацію особи, зв’яжіться з нею та відправте допомогу.