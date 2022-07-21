Липень, 21 в 17:31

В Україні працює спеціальний портал Поряд, створений аби прості українці могли допомагати один одному.

Через портал Поряд можна не лише подати заявку на допомогу, а й допомогти тим, хто постраждав від російської агресії.

Як отримати допомогу або стати благодійником на порталі Поряд – читайте в нашому матеріалі.

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Бути поряд – просто

Поряд — це портал, що єднає українців. Той, хто дійсно потребує допомоги, має змогу отримати її від тих, хто може та хоче допомогти.

Відповідно, на порталі є дві послуги – Потрібна допомога та Хочу допомогти.

Також на платформі крім їжі, ліків чи транспорту можна отримати професійну консультацію від юристів, психологів та інших фахівців.

Поряд – не волонтерська організація, вони самі не надають допомогу. Цей сервіс створений лише для розміщення запитів та їх пошуку.

Мета засновників – надати ефективний інструмент для допомоги та взаємодії.

Як отримати допомогу

Аби отримати необхідну допомогу:

перейдіть на портал Поряд

на головній сторінці знайдіть та натисніть кнопку Потрібна допомога

вкажіть ваше ім’я, номер телефону та електронну пошту;

оберіть категорію своїх потреб – транспорт, їжа, одяг, ліки тощо та вкажіть ступіть – Терміново потрібно, Терміново, але готовий зачекати, Буду вдячний;

своїх потреб – транспорт, їжа, одяг, ліки тощо та вкажіть – Терміново потрібно, Терміново, але готовий зачекати, Буду вдячний; вкажіть місто, де перебуваєте;

придумайте заголовок, наприклад Потрібна їжа для дітей;

оберіть спосіб отримання;

натисніть Розмістити запит.

Тепер вашу заявку будуть бачити ті, хто хоче допомогти. Коли благодійник обере саме ваш запит, він вийде з вами на зв’язок та надішле необхідні продукти.

Коли ви отримаєте допомоги вам потрібно буде натиснути кнопку Отримав допомогу.

Як допомогти