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Факти / Україна / Суспільство

Жертв обстрілу Вінниці вже 26: у лікарні померла 20-річна дівчина

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Обстріл Вінниці

Ракетний удар РФ по Вінниці 14 липня забрав життя ще однієї людини – кількість жертв зросла до 26. У лікарні померла 20-річна Ольга Лисенко.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

– 26… Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталась додому від стоматолога…98% опіків, – написав він у соцмережі.

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Два дні тому померла лікар-невролог, яка приймала пацієнтів у момент ракетного удару по Вінниці.

Серед 26 загиблих – троє дітей: чотирирічна Ліза, семирічний Максим та восьмирічний Кирило.

Лізу Дмитрієву, яка загинула внаслідок ракетного удару Росії по центру Вінниці, 17 липня поховали на міському кладовищі у Сабарові.

Фото: Сергій Борзов

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