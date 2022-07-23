Це виснажує російську армію: Подоляк про контрнаступ ЗСУ на Півдні України

Липень, 22 в 22:34

Президент Володимир Зеленський наказав звільнити тимчасово окуповані російською армією території. Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що контрнаступ на Півдні України залежить від кількості зброї.

– Безумовно це відбудеться. Залишити території Російській Федерації неможливо, інакше це відкладена війна, банальна окупація та руйнація держави України. Цього ми точно допустити не можемо. Контрнаступ залежить від кількості зброї, яка є у нас зараз. Зброя має бути певного калібру, дальності та інше. Накопичимо, щоб мінімізувати свої втрати. Для нас людина – це цінність. Для Росії – це гарматне м’ясо, як вони люблять казати. Тому контрнаступ буде в той момент, коли ми зможемо активно відпрацьовувати противника та мати мізерні втрати.

За словами Подоляка, контрнаступ ЗСУ триває постійно. Російські військові платять дуже високу ціну за просування на території Україні, за допомогою чого виснажується армія РФ.

Зараз дивляться

– Контрнаступ йде постійно. У нас йде оперативна обстановка, що там постійно – вони наступають, ми відбиваємо, можемо одразу контрнаступати. Вони платять дуже високу ціну за кілометр просування по українській території. Це дуже гарно, бо виснажує російську армію. Але я про інше. Наприклад, отримання нами певної кількості HIMARS суттєво змінило картину бою. У чому? Це інший тип війни. Це не війна перших двох місяців в Україні. Це артилерійська, дальнобійна, стаціонарна війна.

Подоляк зазначив, що отримані Україною РСЗВ HIMARS суттєво змінили позиції на полі бою, оскільки ЗСУ вдало знищили російські логістичні центри та склади з боєприпасами.