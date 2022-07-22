Фонд Вадима Новинського надав допомогу запорізьким лікарням на суму 15,1 млн грн

Липень, 22 в 9:00

У зв’язку з активними бойовими діями на території Запорізької області заклади охорони здоров’я міста цілодобово надають багатопрофільну, спеціалізовану, екстрену та невідкладну медичну допомогу військовослужбовцям, пораненим, ВПО, а також населенню міста й області.

Лікарі найчастіше стикаються з необхідністю лікувати вогнепальні поранення.

Виконавчий комітет міської ради Запоріжжя звернувся до Фонду Вадима Новинського з прохання надання благодійної допомоги у вигляді апаратів зовнішньої фіксації (АЗФ).

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– Нині хірурги часто та ефективно у своїй роботі використовують апарати зовнішньої фіксації. 30-40% поранених потребують їх застосування. Вони мають бути завжди в резерві закладів охорони здоров’я міста, – зазначив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Фонд Вадима Новинського закупив апарати різних розмірів на суму 15,1 млн грн та передав лікарням міста.

– Ми висловлюємо вдячність Вадиму Новинському за надану безкорисну допомогу. Він чудово розуміє всю складність та небезпеку ситуації, що склалася у місті у зв’язку з воєнним станом. Це не перший раз, коли бізнеси групи Smart Holding та його Фонд приходять на допомогу Запоріжжю, жителям міста та області, – заявив Анатолій Куртєв.

У квітні Вадим Новинський надав чергову фінансову допомогу Запорізькій області, 5 млн грн пішли на гуманітарні потреби регіонам, близьким до зони бойових дій та тим, які приймають велику кількість біженців, зокрема з Маріуполя.

Цього ж місяця його Фонд закупив у країнах Європейського Союзу партію обладнаних машин швидкої допомоги, і перші дев’ять автомобілів було передано як гуманітарну допомогу КНП Територіальне медичне об’єднання Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запорізької обласної ради.

У березні на запит Запорізької міської влади Фонд придбав 60 апаратів вакуумної терапії та 1050 комплектів розхідних матеріалів до них на суму понад 15 млн грн для міської лікарні екстреної та медичної допомоги та міської лікарні №9.

Раніше Фонд відгукнувся на заклик міської влади Запоріжжя щодо надання фінансової допомоги підрозділам територіальної оборони. На рахунок благодійного фонду, створеного для цих потреб, перераховано $500 тис.

Загальна сума, виділена Вадимом Новинським на гуманітарні проєкти з 24 лютого, становить майже 700 млн грн.