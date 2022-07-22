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Факти / Україна / Суспільство

Ворог планує нові обстріли Нікополя – очільник РВА

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Ворог планує нові обстріли Нікополя – очільник РВА

Окупаційні війська РФ, імовірно, планують нові обстріли Нікополя.

Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко на своєму каналі в Telegram.

– Маємо інформацію щодо активізації РСЗВ на протилежному березі. Можливо, знову планується обстріл. Про всяк випадок – залиште вулиці. Сьогодні краще спати в коридорі, кімнатах, вікна яких не виходять до водосховища, або перебувати в бомбосховищі. Уникайте перебування поряд з вікнами та скляними дверима, – написав він.

Очільник РВА Нікополя зазначив, що ця порада насамперед стосується жителів міст, сіл, селищ, які розташовані на березі Каховського водосховища.

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– Найбільшу актуальність вона має для міста Нікополь, – зазначив він.

В ніч на 22 липня російські війська знову обстріляли Нікополь з реактивних систем залпового вогню. За словами Євтушенка, ворог здійснив чотири залпи з РСЗВ. Станом на ранок 22 липня очільник РВА повідомляв про 8 постраждалих, але зазначив, що інформація уточнюється.

Джерело: Євген Євтушенко

Фото: Валентин Резніченко

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