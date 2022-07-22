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Факти / Україна / Суспільство

Як пенсіонерам подати заявку на виплати через єДопомога – покрокова інструкція

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як пенсіонерам подати заявку на виплати через єДопомога – покрокова інструкція
Фото: Depositphotos

Українські пенсіонери, які потребують допомоги, можуть її отримати через соціальну платформу єДопомога.

Як пенсіонеру подати заявку через єДопомога та на яку допомогу розраховувати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як пенсіонеру подати заявку на допомогу

Щоб мати змогу отримати додаткові грошові виплати, український пенсіонер має подати відповідну заявку через платформу єДопомога:

Зараз дивляться
  • перейдіть на сайт соціальної платформи;
  • на головній сторінці оберіть категорію Виплати від міжнародних організацій;

  • натисніть кнопку Заповнити заявку на допомогу;

  • вкажіть ваш соціальний статус – натисніть кнопку Пенсіонер;

  • зазначте персональні дані – ПІП, ІПН, дату народження та номер телефону;

  • тепер вкажіть документ, який підтверджує особу –  паспорт, свідоцтво про народження, посвідка на тимчасове проживання тощо;

  • зазначте адресу вашого поточного місця проживання;

  • якщо на вашому утриманні є особи до 18 років або недієздатні особи, вкажіть це;

  • тепер необхідно ввести номер вашого IBAN (міжнародний номер банківського рахунку), саме туди будуть приходити виплати;

Скрін

  • натисніть Відправити заявку.

Після заповнення заявки Мінсоцполітики проводить верифікацію ваших даних, використовуючи інформацію з державних реєстрів та бази даних.

Після цього інформацію про вас надсилають на розгляд міжнародних організацій.

Які міжнародні організації надають допомогу пенсіонерам

Надіславши заявку через єДопомога, пенсіонери можуть отримати допомогу від:

  • Управління ООН у справах біженців (УВКБ ООН);
  • Міжнародна організація з міграції (МОМ);
  • RED ROSE CDS LIMITED.

Першочергово виплати від ООН отримають особливо вразливі категорії пенсіонерів, які перебувають на деокупованих, окупованих територіях та в регіонах, де тривають бойові дії.

В рамках Меморандуму про співпрацю Мінсоцполітики самостійно передає перелік літніх людей, які не є ВПО і подали заявки.

Літні люди можуть отримати 2 200 грн. Виплати надходитимуть впродовж трьох місяців, тобто сумарно українські пенсіонери отримають 6 660 грн.

Також пенсіонери можуть отримати допомогу від Міжнародної організації з міграції.

Виплати становлять – 2 220 грн раз на місяць на одного пенсіонера. Допомога надходитиме протягом трьох місяців.

Своєю чергою RED ROSE CDS LIMITED надає допомогу пенсіонерам ВПО. Сума виплат така ж – 2 200 грн, протягом трьох місяців (з можливим продовженням).

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