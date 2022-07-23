Липень, 22 в 21:16

Українські захисники до зими можуть звільнити від російських окупантів Херсонську та Запорізьку області.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

– Реально до зими закінчити активну фазу війни. Все буде залежати від поставок озброєння, наскільки нам його дадуть, – зазначив він.

За словами експерта, якщо озброєння прийде у сотнях одиницях і буде налічувати кілька сотень артилерії, танків, броньованих машин, то Україна зможе сформувати нову армію на західному озброєнні, навчену за західними методиками, та починати контрнаступальну операцію.

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Жданов припустив, що Херсонську область ЗСУ звільнять найпершою.

– Судячи з тієї ситуації, яка складається на фронті. Ситуація розвивається на нашу користь, – додав експерт.

Нещодавно Жданов також розповів, чи підуть українські військові в Крим, якщо звільнять Херсон від російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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