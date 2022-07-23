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Факти / Україна / Суспільство

За отримання паспорта РФ можуть запровадити кримінальну відповідальність – Верещук

Юля Захарченко, редакторка стрічки
За отримання паспорта РФ можуть запровадити кримінальну відповідальність – Верещук
Фото: Офіс президента

На червоному російському паспорті багато української крові – військових і мирних жителів, жінок та дітей. Громадяни України стоять на смерть на передовій для того, щоб у нашій країні ніколи не було документів окупантів.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, питання запровадження кримінальної відповідальності за отримання паспорта РФ обговорили на закриті міжвідомчій нараді.

– Питання є не стільки юридичним, скільки політичним. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? Зокрема, за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів, – зазначила Верещук.

На її думку, можна довго дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Верещук вважає, що варто пам’ятати про велику кількість української крові на російському паспорті. Робота над законопроєктом триває, проте напрям для роботи визначено, запевнила вона.

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