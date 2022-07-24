Чорне море стане для російського десанту мертвим – Братчук про обстріли порту Одеси

Липень, 24 в 14:19

Україна не домовлялася з терористом і витримує свою чітку позицію.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив спікер оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

— Це була дзеркальна угода. Україна підписувала її з Туреччиною та ООН. Говорити про те, що терорист вчергове довів, що він терорист – зайве. Я розумію, що для виконання міжнародних зобов’язань наша держава унікальна. Чи був ще в історії такий випадок, коли країна, що воює з підлим ворогом, намагається виконувати міжнародні зобов’язання і фактично рятувати цей світ від голоду. Я такого не пам’ятаю, можливо, помиляюся, але не пам’ятаю, – зазначив Братчук.

Він підкреслив, що саме Росія створила штучну кризу та штучний голод і продовжує це робити.

Зараз дивляться

— Розуміємо прекрасно, що ці домовленості, можливо, мають бути навіть з цим людожером. Бо треба врятувати мільйони людей у всьому світі.

Братчук наголосив, що наразі триває підготовка до майбутнього експорту зерна, при чому він підкреслив, що безпековий компонент міста та регіону у пріоритеті.

За його словами, наразі відбувається оцінка руйнувань, що були завдані внаслідок влучання російських ракет в порт Одеси.

Речник Одеської ОВА додав, що Одеса залишається у цинічних та нахабних планах ворога, зокрема росіяни створили фейкову бригаду на чолі з колишнім місцевим політиком, який свого часу втік до Москви.

Братчук наголосив, що “якщо полізе російський десант в Одесу, то Чорне море стане для нього мертвим”.

23 липня російські військові вдарили ракетами Калібр по Одеському морському торговому порту, внаслідок чого виникла пожежа. Противник випустив по об’єкту інфраструктури порту чотири ракети, дві влучили, ще дві – збила ППО.