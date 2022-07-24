Липень, 24 в 17:02

У Харкові та області залишається загроза обстрілів російськими окупантами. Місцевих жителів закликають мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті та користуватися метро.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

– Побудуйте свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті. Найчастіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування, – зазначив він.

Також він нагадав, що минулого тижня російські окупанти двічі обстрілювали вранці зупинки громадського транспорту, що спричинило загибель шести мирних жителів, у тому числі 13-річного хлопчика. 15-річна сестра підлітка та ще 25 людей було поранено. Терехов повідомив, що дівчина пішла на виправлення і лікарі сподіваються на її якнайшвидше одужання.

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Мер Харкова запевнив, що ті, хто потребує допомоги, можуть її отримати.

– Якщо вам потрібні продукти чи інша допомога – працюють наші управління соцзахисту та волонтерські організації. Ви завжди можете туди звернутися та вам допоможуть, – додав він.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів російської армії по Харкову 23 липня пошкоджено університет у Київському районі та житловий будинок в Основ’янському районі.

Ворожий снаряд влучив по двоповерховому будинку, внаслідок чого він зруйнований. Господар дістав поранення через обстріли.