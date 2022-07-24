ЗНО ніколи не було індикатором рівня знань – Гобачов

Липень, 24 в 18:46

Зовнішнє незалежне оцінювання не дає уявлення про рівень знань – це відносний рейтинг, який використовується для зарахування вступників до ЗВО, пояснив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі телемарафону.

– ЗНО ніколи не було індикатором рівня знань, ДПА могла б бути таким індикатором, але ми не приводили її три роки поспіль через пандемію, а тепер через війну. ЗНО – це відносний рейтинг, який використовується для зарахування вступників до закладів вищої освіти. Воно не може дати розуміння, на якому рівні знаходяться знання дітей, бо це відносні показники, – запевнив він.

Говорячи про національний мультипредметний тест (НМТ), Горбачов наголосив, що є серйозна домовленість, яка зумовлена вимогами безпеки, – до 10 серпня жодної конкретної нформації щодо проведення, його результатів не оприлюднювати.

– Звісно, ми маємо таку інформацію, але доки не завершиться основна сесія, нічого не коментуємо, – додав освітній омбудсмен.

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Основна сесія НМТ стартувала 18 липня та триватиме до 10 серпня включно.

Точна дата, час та місце проведення з міркувань безпеки цьогоріч не публікуються. Уся ця інформація є у запрошеннях, які отримали вступники на своїх інформаційних сторінках.

Додаткова сесія НМТ відбудеться 16-20 серпня, а спеціальна – з 12 до 16 вересня.