Липень, 25 в 17:16

У Харкові на популярних зупинках громадського транспорту збудують укриття для людей.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

За його словами, у мерії вже обрали перші 25 місць, де такі укриття встановлять насамперед – на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв. Це будуть залізобетонні конструкції.

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– Протягом двох-трьох тижнів у Харкові почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту, – зазначив Терехов.

У разі загрози ворожого артилерійського обстрілу в таких укриттях можна буде сховатись і перечекати повітряну тривогу.

Терехов зазначає, що такі укриття є в Ізраїлі, і вони ефективні щодо захисту від снарядів і розльоту осколків.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов закликав мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті та користуватися метро.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів російської армії по Харкову 23 липня пошкоджено університет у Київському районі та житловий будинок в Основ’янському районі.

Фото: Ігор Терехов