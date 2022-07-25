У Харкові збудують громадські зупинки-укриття
У Харкові на популярних зупинках громадського транспорту збудують укриття для людей.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
За його словами, у мерії вже обрали перші 25 місць, де такі укриття встановлять насамперед – на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв. Це будуть залізобетонні конструкції.
– Протягом двох-трьох тижнів у Харкові почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту, – зазначив Терехов.
У разі загрози ворожого артилерійського обстрілу в таких укриттях можна буде сховатись і перечекати повітряну тривогу.
Терехов зазначає, що такі укриття є в Ізраїлі, і вони ефективні щодо захисту від снарядів і розльоту осколків.
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов закликав мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті та користуватися метро.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілів російської армії по Харкову 23 липня пошкоджено університет у Київському районі та житловий будинок в Основ’янському районі.
Фото: Ігор Терехов