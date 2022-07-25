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Українські захисники знищили ще один ворожий штурмовик Су-25 – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські захисники знищили ще один ворожий штурмовик Су-25 – Генштаб
Фото: Depositphotos

В Україні знищили ще один ворожий Су-25 Грач. Це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій та знищення об’єктів із заданими координатами у разі льотної погоди.

Фото: Генштаб ЗСУ

– Закінчуємо день гарними новинами! Ще один ворожий Су-25 Грач збито завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади!

Десантники обіцяють і надалі справно крушити окупантів, – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом на рахунку цього підрозділу протиповітряної оборони Збройних сил України три ворожі літаки: Су-25, Ка-52 та ще один штурмовик Су-25.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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