Українські захисники знищили ще один ворожий штурмовик Су-25 – Генштаб

Липень, 25 в 20:22

В Україні знищили ще один ворожий Су-25 Грач. Це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій та знищення об’єктів із заданими координатами у разі льотної погоди.

– Закінчуємо день гарними новинами! Ще один ворожий Су-25 Грач збито завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади! Десантники обіцяють і надалі справно крушити окупантів, – йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом на рахунку цього підрозділу протиповітряної оборони Збройних сил України три ворожі літаки: Су-25, Ка-52 та ще один штурмовик Су-25.