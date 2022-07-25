Зарплати держслужбовців у 2022 році: у Кабміні оцінили можливість підвищення

Липень, 25 в 15:19

Міністр Кабміну Олег Немчінов заявив, що в Україні зараз ніхто не порушує питання збільшення рівня заробітних плат державних службовців.

Він зазначив у YouTube, що єдине, про що говорить уряд – це оптимізація.

– Ми пам’ятаємо, що Україна – держава, що воює, і, звичайно, ми не можемо говорити про якесь збільшення заробітної плати. Ми можемо говорити про оптимізацію функціоналу у центральних органах виконавчої влади та їхніх підрозділів, – стверджує Немчінов.

За його словами, 25 липня експерти, які працюють у робочих групах з реформи оплати праці держслужбовців, мають внести свої пропозиції щодо питань, пов’язаних із врегулюванням низьких посадових окладів та забезпеченням гідної оплати праці держслужбовців.

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Зазначимо, що в Україні планово збільшився розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб із 1 липня 2022 року. Він зріс із 2 481 гривні до 2 600 гривень, що передбачено у держбюджеті за 2022 рік.

Законодавство встановлює, що посадовий оклад держслужбовців не може бути меншим за два розміри прожиткових мінімумів.