Здебільшого – бігаєш, ховаєшся: найманець РФ витримав лише два тижні на фронті

Досвідчений російський найманець здався в полон українцям після двох тижнів на фронті. Про це повідомляє СБУ з посиланням на допит окупанта.

За словами росіянина, він пройшов “контртерористичну операцію РФ” в Дагестані, але, у боях на сході України зміг витримати лише два тижні і здався у полон.

За цей час йому не довелося стріляти жодного разу: він тільки бігав, ховаючись від артилерії.

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— Коли потрапили в Попасну, як далі поїхали, – офігіли… війна, так скажемо, іншого покоління… Тобто, артилерія працює, а автомат в автомат – такого немає. Я встиг за два тижні служби помітити: здебільшого – бігаєш, ховаєшся від артилерії. Дуже багато переляканих, – розповів він під час допиту.

Тому він вирішив здатися у полон і тепер радіє, що вижив.

Він розповів, що більшість його “колег” орієнтувалися на попередні “спецоперації” Росії та їхали в Україну, щоб підзаробити грошей. Натомість потрапили на повномасштабну війну.