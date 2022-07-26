Липень, 26 в 18:02

В Україні триває загальна мобілізація, тому чоловіки активно отримують повістки. Проте законодавством передбачені випадки, коли військовозобов’язаний може відмовитись від отримання, якщо є на те причини.

Чи можуть другий раз вручити повістку – дізнавалися Факти ICTV.

Чи можна повторно отримати повістку

За словами юриста Ростислава Кравця, в Україні практикується повторне вручення повісток.

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– Звичайно, повторні повістки можуть надсилатися, якщо особа за певних обставин, її не отримала. Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК, аби з’ясувати придатність до служби, – зазначив Кравець.

Юрист додає, повторні повістки можуть направляти, якщо особі не змогли її вручити, або військовозобов’язаний не з’явився до військкомату у назначений час.

У свою чергу, Кравець нагадує, що чоловікам, які ухиляються від проходження військової служби, або не з’являються до військкоматів після отримання повісток загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.

За неявку за викликом до територіального центру комплектування у призначений час передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 3 400−5 100 грн з подальшим доставлянням особи до ТЦК.

Стаття 336 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Зокрема, ухилянтам загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

– Проте навіть сплата штрафу чи арешт не звільняють військовозобов’язаного від мобілізації, – каже юрист.

Тому, навіть ті, кого було засуджено за ст. 336 ККУ можуть підлягати мобілізації та повторно отримати відповідні повістки.