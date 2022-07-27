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Факти / Україна / Суспільство

У Києві на хабарі затримали заступника директора департаменту транспорту КМДА

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Києві на хабарі затримали заступника директора департаменту транспорту КМДА

У Києві один із заступників директора департаменту транспорту КМДА попався на вимаганні хабаря.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, сьогодні співробітники ДБР спільно з прокуратурою затримали на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту.

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Більше деталей про інцидент Віталій Кличко не повідомив, проте наголосив, що міська влада Києва завжди готова співпрацювати з правоохоронцями задля боротьби з корупцією.

– Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями, – наголосив Кличко.

Наразі хабарника відсторонили від виконання обов’язків.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали колишнього народного депутата України, який вимагав $10 тис. за вплив на суддів.

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