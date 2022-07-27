У Києві на хабарі затримали заступника директора департаменту транспорту КМДА
У Києві один із заступників директора департаменту транспорту КМДА попався на вимаганні хабаря.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, сьогодні співробітники ДБР спільно з прокуратурою затримали на вимаганні хабаря одного із заступників директора департаменту транспорту.
Більше деталей про інцидент Віталій Кличко не повідомив, проте наголосив, що міська влада Києва завжди готова співпрацювати з правоохоронцями задля боротьби з корупцією.
– Ми постійно передаємо матеріали внутрішніх аудитів КМДА і співпрацюємо з правоохоронцями, – наголосив Кличко.
Наразі хабарника відсторонили від виконання обов’язків.
Раніше повідомлялося, що у Києві затримали колишнього народного депутата України, який вимагав $10 тис. за вплив на суддів.