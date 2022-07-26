Липень, 26 в 14:18

В Україні зараз обмежений виїзд за кордон для чоловіків через воєнний стан та мобілізацію. Але все ж є винятки, про які розповіли у Державній прикордонній службі України.

Так, українське законодавство передбачає таку категорію чоловіків і жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей. Для перетину кордону на цій підставі необхідно надати підтверджувальні документи на утримання трьох і більше дітей віком до 18 років.

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Такими документами можуть бути:

свідоцтва про народження трьох і більше дітей;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю цих дітей та, відповідно, свідоцтва про народження цих дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дітей з батьком;

посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Якщо чоловік не проживає однією сім’єю зі своєю дитиною (дітьми), необхідно надати докази утримання такої дитини (дітей).

Підтверджувальними документами може бути рішення суду про призначення аліментів на утримання дитини (дітей) та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо.

ДПСУ на сайті також відповіли на інші запитання, які часто турбують громадян. З поясненнями можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, щоб спростити доступ до відповідної інформації, Держприкордонслужба удосконалила роботу чат-ботів на офіційному вебсайті відомства та у застосунку Telegram.

За допомогою них можна швидко дізнатися про правила перетинання кордону, обмеження, що стосуються чоловіків вікової категорії 18-60, та отримати відповіді на багато інших запитань.