Липень, 26 в 16:47

Під час пошуку роботи найголовніше – скласти правильне резюме. Там варто зазначити досвід роботи, навчання чи проходження курсів, щоб потенційний роботодавець розумів, кого бере на роботу.

Але важко скласти хороше резюме, якщо людина не має досвіду роботи. Найчастіше з цим стикаються випускники університетів або студенти.

Що писати в резюме, якщо немає досвіду роботи – читайте в нашому матеріалі.

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Як створити хороше резюме

Написати якісне резюме, навіть без досвіду роботи цілком можливо. Головне – зацікавити роботодавця своїми навичками:

зробіть акцент на навчанні та практиці – детально розпишіть увесь свій навчальний досвіт. Якщо ви брали участь в організації якоїсь події чи займалися волонтерством – пишіть усе;

перелічіть ваші професійні знання і навички, які охарактеризують вас як майбутнього фахівця;

зазначте особисті якості – тут брехати не варто. Якщо вам важко спілкуватися з новими людьми, не потрібно писати, що ви комунікабельна особистість. Напишіть правду – це завжди цінують. Проте не варто й применшувати – якщо ви швидко вчитеся чи маєте лідерські якості, обов’язково зазначте це;

напишіть про свої досягнення – роботодавець має зрозуміти, що ви активна та цікава особистість, яка досягає поставлених цілей;

пункт додаткові навички – напишіть усе, що вмієте робити за комп’ютером. Роботодавця не зацікавить та не здивує, що ви вмієте працювати у Word. Краще, пройдіть тест на цифрову грамотність

– напишіть усе, що вмієте робити за комп’ютером. Роботодавця не зацікавить та не здивує, що ви вмієте працювати у Word. Краще, пройдіть додайте кілька слів про себе – п’ять-сім коротких речень, які охарактеризують вас в очах роботодавця.

Структура резюме

Контактна інформація – ПІП, номер телефону, пошта, посилання на соцмережі, фото. Освіта. Досвід у сфері – практика, стажування, проходження курсів тощо. Професійні навички та знання. Ваші професійні досягнення. Додаткові професійні навички. Особисті навички. Кілька слів про себе та власні досягнення.

Також варто вказати, на яку посаду ви претендуєте.

Головне, щоб ваше резюме не було нудним та шаблонним, зацікавте роботодавця своєю оригінальністю та творчим підходом, навіть до складання звичайного резюме.