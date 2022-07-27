Липень, 27 в 10:03

Українці мають змогу отримати грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ) завдяки Меморандуму про взаєморозуміння між Мінсоцполітики України та МОМ.

Що передбачає ця допомога та як її отримати – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати

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Пріоритетною категорією українців для отримання допомоги від МОМ визначено осіб з інвалідністю, у тому числі із числа ВПО.

Проте допомогу можуть отримати й:

одинока мати/батько, які отримують допомогу на дітей;

отримувачі допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

особи з інвалідністю;

сім’ї з двома і більше дітьми;

пенсіонери віком 65 +.

Допомога від Міжнародної організації з міграції охоплює усю територію України, а також ВПО з визначених регіонів.

Що передбачає допомога

Особи або родини, яким буде надана допомога від МОМ отримуватимуть по 2200 грн на кожного члена сім’ї щомісяця, протягом трьох місяців.

Міжнародна організація з міграції виділила близько 0,7 млрд грн для допомоги українцям, тобто виплати зможуть отримати близько 100 тис. людей.

Як отримати допомогу від МОМ

Наразі проект реалізується в Закарпатській та Вінницькій областях. Невдовзі планується розширення також на Чернівецьку, Івано-Франківську та Львівську області.

Для отримання допомоги ви маєте зареєструватись як внутрішньо переміщена особа в органах соціального захисту населення територіальної громади або ЦНАПі.

Також отримати виплати від МОМ можна через соціальну платформу єДопомога.

Для цього необхідно надіслати відповідну заявку. Після верифікації та підтвердження даних, вашу заяву відправлять до МОМ (якщо ваша соціальна категорія населення дозволяє).

Після розгляду ваших даних безпосередньо міжнародною організаціє, буде вирішуватися чи надавати вам допомогу.

Варто ще раз зазначити, що МОМ першочергово надає допомогу пріоритетним категоріям осіб.