Липень, 27 в 10:22

Через повномасштабну війну в Україні безліч людей потребують додаткової грошової допомоги. Саме тому благодійний проєкт $1KProject надає фінансову допомогу українським родинам, які зазнали втрат через війну, яку Росія розв’язала проти України.

Що передбачає ця допомога та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке проєкт $1KProject

Це проєкт американського підприємця українського походження Алекса Іскольда. Проєкт покликаний об’єднати спонсорів, які готові допомогти українцям.

Зараз дивляться

Вперше $1KProject був запущений ще у 2020 році як програма допомоги сім’ям, що постраждали від пандемії Covid-19. Тоді вдалося зібрати понад $3 млн. Тобто понад 3 тис. сімей отримали фінансову допомогу.

Іскольд — партнер українського венчурного фонду TAVentures. Коли 24 лютого РФ розпочала повномасштабну війну проти України, в TAVentures запропонували Іскольду створити аналогічний до американського проєкт для допомоги українським родинам.

1k Project запустили вже 25 лютого.

Українці можуть отримати одноразову фінансову підтримку у розмірі $1 тис. Фактично її виплачують родини-спонсори, які виявили бажання допомогти.

Як отримати допомогу

Фінансову допомогу можуть отримати як ВПО, так і ті, хто виїхав за кордон. Під час оброблення заявок пріоритет надають мамам з дітьми та бабусям.

Чоловікам здебільшого відмовлятимуть. Для отримання фінансової допомоги від 1k Project потрібно заповнити заявку:

перейдіть на сайт проєкту $1K;

заповніть коротку форму – вкажіть електронну адресу, номер телефону, ПІБ, дату народження, місто, адресу тощо;

також вам необхідно буде завантажити сімейне фото – це обов’язкова умова;

– це обов’язкова умова; додайте посилання на ваші соціальні мережі. Важливо, що спонсори не зможуть розглянути вашу заявку, якщо ви не надішлете соцмережі;

натисніть Подати.

Готово! Ваша заявка подана, тепер необхідно почекати, доки ваші дані будуть опрацьовувати.

Після цього команда $1K зв’язує конкретного спонсора з родиною. Кошти надсилаються через платіжну систему Wise. Якщо бракує якоїсь інформації в заявці, волонтери $1KProject зв’яжуться з вами для уточнення.

До речі, важливою умовою є підписатися на сторінки $1KProject у Facebook або Instagram, щоб представники проєкту змогли поспілкуватися з вами та підтвердити вашу особу.