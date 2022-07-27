Липень, 27 в 15:18

Державна виконавча служба входить до системи органів Мін’юсту України і здійснює виконання рішень судів та інших органів відповідно до законодавства.

Головне завданням виконавчої служби – своєчасне, повне і примусове виконання рішень, передбачених законом.

Що робити, коли виконавча служба заблокувала рахунки – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Чому заблокували рахунки

Виконавча служба накладає арешти лише на боржників. Причин арешту може бути багато.

Наприклад, ви не сплатили ЄСВ, маєте борг у банку або у вас є заборгованість зі сплати аліментів, штрафів чи державних податків.

Сторонами виконавчого провадження є стягувач (виконавець) і боржник. Стягувачем може бути фізична та юридична особа або держава. Усе залежить від боргу.

Тобто арештувати кошти, що є на вашому рахунку, має право як державний, так і приватний виконавець.

Арешт накладається на підставі постанови виконавця про арешт коштів боржника. Сама постанова виноситься згідно з виконавчими документами або на підставі рішення суду, судового наказу або нотаріуса.

Що робити, коли заблокували рахунки

– Першочергово вам потрібно з’ясувати, хто ваш стягувач. Далі зв’язатися з виконавцем, аби ви розуміли, на підставі якого документа був заблокований ваш рахунок, – розповідає юрист Ростислав Кравець.

Також варто звернутися до виконавця з заявою на отримання документів:

копії постанови про відкриття виконавчого провадження;

копії постанови про арешт коштів боржника та інших документів, які містяться в провадженні.

Далі юрист рекомендує сплатити заборгованість згідно із виконавчим документом для його закінчення і зняття арешту.

Після погашення боргу виконавець виносить електронну постанову щодо зняття арешту рахунків і направляє її в банк.

У свою чергу банк приймає її до виконання і здійснює фактичне розблокування коштів на рахунку.

Юрист також додає, якщо людині заблокували пенсійний чи зарплатний рахунок, їй варто звернутися до свого виконавця та у банк і надати документ, який підтверджує, що цей рахунок використовується лише для отримання заробітної плати чи пенсії.

– Відповідно до останнього рішення Верховного суду банк та виконавча служба самостійно зобов’язані розблокувати такий рахунок протягом одного дня. Якщо цього не сталося, потрібно оскаржувати дії приватного чи державного виконавця у суді, – каже юрист.

Як перевірити наявність виконавчого провадження

Під час накладання арешту виконавча служба обов’язково вносить інформацію щодо особи до Єдиного реєстру боржників.

Для отримання інформації ви може скористатись спеціальною послугою Автоматична система виконавчого провадження на сайті Міністерства юстиції України:

перейдіть за посиланням;

заповніть особисті дані;

натисніть Пошук.

На екрані з’явиться уся інформація стосовно номера виконавчого провадження, документа, на підставі якого воно відкрито, та категорії стягнення коштів.

Також можна скористатися додатком Дія:

перейдіть в додаток;

у меню знайдіть категорію Послуги ;

; далі оберіть пункт Виконавчі провадження.

Якщо на ваше ім’я не відкрито проваджень, на екрані ви побачите – Відсутні або сплачені виконавчі провадження.

Якщо ж статус провадження Відкрито – це означає, що виконавець виніс постанову про відкриття провадження та рахунки можуть бути заблоковані.