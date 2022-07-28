Липень, 27 в 22:19

В умовах повномасштабної війни в Україні велика кількість громадян зникли безвісти, а місцеперебування деяких мирних жителів досі не можуть встановити. Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко пояснив, що робити родині чи друзям, в яких близька людина досі не виходить на зв’язок.

– Є декілька прикладів, коли військові зникли безвісти, і через тиждень знайшлись. Це була розвідка, яка потрапила під обстріл, потім вона вийшла. А ми вже думали, що вони у полоні або могли загинути. Якщо буде можливість у людей з Маріуполя або розбомблених міст звертатися до нас, у них буде зв’язок, то ця цифра (зниклих безвісти. – Ред.), на жаль, ставатиме більшою.

Котенко пояснив, куди необхідно звертатися, якщо є інформація про зникнення людини. За його словами, про зникнення може повідомити будь-яка людина, тобто це можуть бути знайомі, сусіди, друзі або роботодавці.

Зараз дивляться

– Потрібно обов’язково звернутися до Нацполіції, і написати заяву про зникнення людини. По-друге, варто звернутися до НІБ за телефоном 1648. По-третє, звернутися до нашого сall-центру (Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. – Ред.). Телефон: 0800-339-247. Якщо людина телефонуватиме з-за кордону, у нас є ще один телефон на будь-який месенджер: 095-896-04-21. Це простий алгоритм дій людей, які до нас звертаються. Звертатися може будь-хто: сусід чи друг. Потрібно якнайбільше інформації: прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження та де зникла людина, щоб ми могли розпочати пошук.

Уповноважений розповів, що зараз є багато шахраїв, які прагнуть нажитися на чужому горі. За його словами, люди, які займаються пошуком зниклих безвісти, не вимагають грошей.