Липень, 28 в 9:55

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем української державності.

З цієї нагоди він опублікував нове відеозвернення. За словами очільника держави, Україна існувала з давніх-давен, і з того часу її намагалися і поневолити, і знищити.

– І з давніх-давен не дозволяла це зробити. Ніколи і нікому. Держава, у якій почалась історія християнства Східної Європи, коли 1034 роки тому її охрестив великий київський князь Володимир, – зазначив Зеленський.

Україна – держава, у якій почалась історія незламності. Якою захоплюється уся Європа і цілий світ.

Зараз дивляться

– Це наша держава. Це наша країна. Це Україна. Історія її державотворення налічує тисячі років. Але тільки цьогоріч ми вперше відзначаємо День української державності. Нам не потрібні салюти, щоб показати, яке значення має власна державність для українського народу, – наголосив він.

Нині українці захищають державність зі зброєю в руках.

– Можна сказати, що для нас День державності – це кожен день. Кожен день ми б’ємося, щоб кожен на планеті нарешті зрозумів: ми не колонія, не анклав, не протекторат. Не губернія, еялет чи коронний край. Не частина чужих імперій, не “землі у складі”, не союзна республіка. Не автономія, не провінція, а вільна, самостійна, суверенна, неподільна й незалежна держава, – додав Зеленський.

Президент стверджує, що всі етапи історії державності України, її захисту та боротьби за неї можна описати одним реченням: Ми були, є і будемо.

Нагадаємо, що 28 липня цього року Україна вперше відзначає День української державності. Символічно це свято прив’язане до Дня хрещення Русі-України, яке відзначалося у цей день протягом багатьох років.