Я живий! СЕО Vodafone Україна Устинова пояснила, чому так важливо швидко повертати зв’язок у звільнені міста

Липень, 29 в 10:30

Збройні сили України звільнили від російських загарбників 1 028 населених пунктів, ще 2 621 залишається під контролем окупантів. Тому у спеціалістів Vodafone Україна попереду багато роботи.

Вони знають і розуміють, що відновлення зв’язку з рідними дуже важливе для людей, які під окупацією були відрізані від близьких.

– Знаєте, що відбувається, коли в місті знову з’являється зв’язок? Люди приходять до першої відновленої базової станції, вони телефонують і говорять майже однакові слова: “Я живий, в мене все добре”, – розповідає СЕО Vodafone Україна Ольга Устинова.

Війна змінила життя усіх українців, каже Устинова, проте точно не зламала, тому після повернення у зруйновані міста фахівці мобільного оператора максимально швидко намагаються відновити зв’язок:

Зараз дивляться

– Коли ти не можеш планувати, що буде завтра, й одночасно маєш планувати на декілька років наперед. Коли ти вдесяте відновлюєш ушкоджену базову станцію, знаючи, що завтра чи за кілька днів треба буде починати все спочатку.

Допомагають працювати у таких екстремальних умовах супутникові інтернет-термінали Starlink.

– Starlink взагалі дав нам змогу за годину повертати зв’язок туди, де в інший час знадобилися б дні, а то й тижні. Вперше таку штуку – під’єднали обладнання Starlink до нашої мережі – ми утнули ще на початку квітня, коли орки втекли з Київської області. Завдяки нашому ноу-хау зв’язок був відновлений в Ірпені та Романівці. Найбільше тоді боялися мін, але все обійшлося, – згадує інженер, начальник відділу планування та розвитку мережі радіодоступу Vodafone Україна Костянтин Науменко.

1 квітня Vodafone запустив базову станцію (БС) поблизу Ірпеня та Романівки у Київській області в конфігурації 2G та 4G, на якій як транспортну мережу використали комплект обладнання Starlink компанії SpaceX.

За словами інженера, це перший випадок в Україні та один з перших у світі, коли робота мережі мобільного оператора резервується через супутниковий зв’язок, а з точки зору конвергенції технологій – це другий в світі кейс після японського оператора KDDI. В умовах війни цього ще ніхто не робив.

Така схема зараз часто використовується і як тимчасове рішення, а після повернення контролю Starlink замінюють справжньою транспортною мережею.

Фото: Vodafone Україна