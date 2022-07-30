Липень, 30 в 16:18

Родичі українських військовополонених з Азовсталі та активісти закликали світову спільноту відреагувати на трагедію, що сталася в Оленівці.

У суботу, 30 липня, вони вийшли із плакатами на Софіївську площу у Києві. Учасники акції вимагають від світу визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Також вони закликали ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста відреагувати на злочинні дії Росії та притягти її до відповідальності через порушення всіх раніше укладених домовленостей.

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Організатором заходу виступила ініціативна група Вирій за підтримки Асоціації сімей захисників Азовсталі.

Нагадаємо, що в ніч на 29 липня російські окупанти жорстоко вбили українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці. Серед полонених були бійці полку Азов.

В Офісі генпрокурора повідомляли про загибель близько 40 та поранення 130 військових. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про понад 50 загиблих. Точних даних поки що немає.