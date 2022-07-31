Липень, 31 в 18:54

Окремі підрозділи армії Російської Федерації перемістилися зі Словʼянського на Запорізький напрямок. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається утримати захоплені рубежі та запобігти наступу ЗСУ. Російська армія застосовує вогонь для обстрілів позицій українських захисників, руйнування обʼєктів цивільної та військової інфраструктури уздовж лінії зіткнення.

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Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства, ударів по військових об’єктах і елементах інфраструктури на підконтрольній території України.

В готовності до ударів високоточною зброєю Російська Федерація утримує чотири носії крилатих ракет морського базування, наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.