Липень, 31 в 18:22

Дарина Герасимчук, уповноважена президентом України з прав дитини, заявила, що зараз українській владі необхідно встановити всіх дітей, яких окупанти насильно вивезли на територію РФ.

Про це Герасимчук сказала в ефірі FreeДом.

За її словами, на сьогодні російська влада заявляє, що “евакуювала” до Росії близько 450 тисяч українських дітей. Але при цьому окупанти не надають жодних списків, щоб можна було перевірити правдивість цієї інформації.

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Тому Україна орієнтується на дані, які є на сьогодні.

– Станом на вчора сьогодні ми ще не отримували оновлені дані, у списках значиться 5 751 дитина. Це діти, які були депортовані (до РФ – Ред.) чи переміщені. У цьому списку не лише діти-сироти, це змішаний список, – зазначає Герасимчук.

За її словами, з 2014 року в державному реєстрі дітей-сиріт немає інформації про дітей з “ЛНР” та “ДНР”, тому що немає фізичної можливості контролювати, що відбувається на окупованих територіях.

Тому зараз є дані по цих територіях лише до 2014 року.

– У цьому є суть проблеми. Тому що ті 108 дітей, яких окупанти роздають у сім’ї, немає у нашій базі даних, – Дарина Герасимчук.

Уповноважена з прав дитини зазначає, що українські діти були усиновлені в Росії незаконно, бо ті російські батьки не отримали відповідного дозволу від української влади.

За словами Герасимчук, українці, які хочуть залишити РФ і повернутися в Україну, мають можливість зробити це.

– Росія депортацією українців на далекі території хоче стерти національну ідентичність наших людей. Вони (окупанти – Ред.) намагаються здійснити геноцид українського народу, – вважає Дарина Герасимчук.

Раніше голова МінТОТ Ірина Верещук заявила, що з Донецької області хочуть обов’язково евакуювати від 200 до 220 тис. місцевих жителів.